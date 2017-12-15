第二屆台日海洋對話會議 19、20日台北召開中央廣播電台 (2017-12-15 16:19)
外交部今天(15日)表示，第二屆「台日海洋事務合作對話會議」經雙方決定將於本月19日下午及20日上午在台北召開，我國將由農委會漁業署、海巡署、科技部及外交部派員組團與會，並由「台灣日本關係協會」秘書長張淑玲擔任團長、會長邱義仁擔任顧問並列席指導。
外交部指出，本屆「台日海洋事務合作對話會議」中，我方將就漁業合作、漁業資源保育、海上急難救助及海洋科學研究合作等議題與日方進行討論。我方期盼藉由此項對話會議與日方在互惠互利的基礎上，就雙方海洋事務議題建立良好的溝通機制與密切的合作關係。
外交部之前表示，「台日海洋事務合作對話」第二次會議，會中將討論「沖之鳥」爭議與台灣漁民前往該水域作業權益等問題。
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