專偷新款機車解體出售 南警逮4人中央社 (2017-12-15 16:50)
台南市機車行負責人黃姓父子，委由專業車手偷取2015年及2016年最新款機車，再解體銷贓，警方發動搜索，陸續逮獲4人，並在黃姓父子永康區倉庫中，起出數十輛機車的車架、引擎及零件。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 106年12月15日
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