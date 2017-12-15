竹山郭董勒索商家砸店 南投警瓦解集團中央社 (2017-12-15 16:50)
29歲郭姓男子綽號「郭董」，組成暴力犯罪集團橫行南投縣竹山鎮等地區，恐嚇商家勒索錢財、強收保護費，若被害業者不從就暴力砸店（圖），南投縣警察局15日發布新聞稿表示，日前逮捕主嫌郭男及集團成員共10人移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年12月15日
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