29歲郭姓男子綽號「郭董」，組成暴力犯罪集團橫行南投縣竹山鎮等地區，恐嚇商家勒索錢財、強收保護費，若被害業者不從就暴力砸店（圖），南投縣警察局15日發布新聞稿表示，日前逮捕主嫌郭男及集團成員共10人移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年12月15日