專偷新款機車解體出售 警逮4人送辦中央社 (2017-12-15 16:28)
（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市機車行負責人黃姓父子，委由專業車手偷取2015年及2016年最新款機車，再解體銷贓，警方陸續逮獲4人，警方還在黃姓父子的倉庫中起出數十輛機車的車架及零件，依法送辦。
台南市警局第五分局偵查隊代理隊長冷澤泉今天告訴中央社記者，台南市區9月起陸續發生機車被竊，警方追查發現，下手行竊是的一名身材瘦小的男子，得手後還會刻意避開路旁監視器，在市區繞行變裝後，再前往台南市西港區機車行交車。
警方鎖定下手偷機車的是今年5月剛假釋出獄的63歲林姓男子後，11月4日發動搜索，逮捕林男及西港區機車行33歲陳姓負責人，林、陳2人坦承偷得6輛新款機車後再解體出售。
警方往上追查，認定林、陳2人的上游是南區機車行64歲及40歲的黃姓父子，昨天執行第二波搜索，且在黃姓父子位於永康區的倉庫，查獲數十輛機車的車架、引擎及零件。
警方調查，黃姓父子先向陳男訂購，陳男再委由林男行竊，竊取機車全是2015年及2016年的最新車款；警方懷疑黃姓父子應該有向其他人銷贓，擴大偵辦中。1061215
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