安徽驚現毒狗集團中廣新聞網 (2017-12-15 16:31)
新華社報導，大陸安徽警方，日前發現一個毒狗集團，這個集團專門四處將狗毒死之後，再把狗肉賣到大陸各個地方去。安徽警方警告，這些「有毒狗肉」，可能已經流入市面，不過目前暫時沒有發現有人食用狗肉而中毒事件。
報導說，由於冬天已經到了，大陸不少地方的人，相信冬天吃狗肉進補。因此，入冬以來，獵殺流浪狗的人，也多了起來。
報導說，安徽警方逮捕了八人，他們涉嫌以一種麻藥，麻醉流浪狗之後，將狗隻殺害，再將狗肉賣給餐廳。
警方提醒，這些藥物既然能夠毒死狗，也就有可能毒死人；相信冬天吃狗肉能補身的民眾，最好要留意。
儘管不少動物保護團體，在大陸與南韓等多個仍然盛行吃狗肉的地方，積極鼓吹不要再吃狗肉；但是有些熱愛吃狗肉的民眾，仍然充耳不聞。
關鍵字：
上一則：廣東博羅成航天育種「孵化器」
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
再見，余光中！讓我們再讀一遍《鄉愁》...【北京新浪網】
外星親，你們是被腦補出來的嗎【北京新浪網】
余光中：寫給未來的孩子的信【北京新浪網】
英國醫生在患者肝臟表面刻字 簽自己名字縮寫SB【北京新浪網】
余光中：寫給未來的你【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》