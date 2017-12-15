新華社報導，大陸安徽警方，日前發現一個毒狗集團，這個集團專門四處將狗毒死之後，再把狗肉賣到大陸各個地方去。安徽警方警告，這些「有毒狗肉」，可能已經流入市面，不過目前暫時沒有發現有人食用狗肉而中毒事件。



報導說，由於冬天已經到了，大陸不少地方的人，相信冬天吃狗肉進補。因此，入冬以來，獵殺流浪狗的人，也多了起來。



報導說，安徽警方逮捕了八人，他們涉嫌以一種麻藥，麻醉流浪狗之後，將狗隻殺害，再將狗肉賣給餐廳。



警方提醒，這些藥物既然能夠毒死狗，也就有可能毒死人；相信冬天吃狗肉能補身的民眾，最好要留意。



儘管不少動物保護團體，在大陸與南韓等多個仍然盛行吃狗肉的地方，積極鼓吹不要再吃狗肉；但是有些熱愛吃狗肉的民眾，仍然充耳不聞。



