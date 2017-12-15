太保水牛厝稻草迷宮開幕 張花冠持仙女草棒宣傳稻草再生NOWnews今日新聞 (2017-12-15 16:17)
嘉義縣環保局與太保市水牛厝稻草工作坊合作發想「嘉義愛稻草，水牛愛迷宮」活動，運用前社區發展協會理事長徐盛林的農田，打造長、寬約30、24公尺，高度近2公尺的稻草迷宮。今（15）日由縣長張花冠、議長夫人黃瓊賢、太保市長黃榮利、縣議員詹琬蓁和農會總幹事黃麗貞等人主持開幕。張花冠手持稻草仙女棒，陪同小朋友走迷宮玩有獎搶答，現場歡笑聲不斷。
▲太保稻草迷宮寓教於樂現場進行益智搶答。（圖／記者任禮清攝，2017.12.15）
張花冠指出，環保是不容忽視的重大議題，在環保局的努力下，嘉義縣一、二期稻草燃燒比率已經從104年的2%、105年0.89%到106年的0.16%，呈現逐年下降趨勢，顯示縣府推動的空氣汙染防治作為已見成效。
環保局長顏旭明表示，維護良好的空氣品質，是環保局責無旁貸的責任及重點工作，除了加強宣導民眾勿露天燃燒外，今（106）年輔導地方成立「稻草編織工作坊」，打造嘉義縣第一座大型稻草迷宮。希望透過為期兩周的活動，以遊戲方式宣導稻草再利用，杜絕危害空氣品質的露天燃燒行為。
▲小朋友在稻草藝術裝置陪旁遊戲。（圖／記者任禮清攝，2017.12.15）
嘉義縣環保局表示，稻草迷宮是一座寓教於樂的大型稻草公共藝術，隨著今日的「嘉義愛稻草 水牛愛迷宮」開幕式，活動也正式起跑，歡迎民眾於今日起至29日一同來享樂。
嘉義縣環保局說明，嘉義縣農作物以種植稻米為最大宗，稻作種植面積3萬2千公頃，全國排名第三，每年產生稻草稈農業廢棄物約16萬公噸。早年農民習慣以露天焚燒方式處理稻草，造成濃煙瀰漫及空氣汙染，甚至危及行車安全；這幾年空氣品質加遽惡化，為維護空氣品質及縣民健康，環保局推動「稻草嘜燒咖環保，提來利用尚蓋賀」環保觀念，呼籲民眾支持環保農業循環經濟，共同為愛護地球盡一份心力。
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