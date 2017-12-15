【大成報記者于郁金/綜合報導】為有效運用役男專長，促進國家整體經濟發展，內政部實施研發替代役制度10年來，已有3萬7千餘名役男，投入半導體、光電、通訊產業等1,500家用人單位，累計發表2,507件專利、7,710篇論文。內政部表示，服役表現獲各界肯定，且役期屆滿後，有近7成選擇留任原用人單位，對產業發展及役男個人職涯規劃都有相當助益；明(107)年預計規劃4,000位研發替代役名額，並以82年次以前出生役男為申請對象。內政部長葉俊榮於14日部務會報聽取「研發替代役實施10年成果報告」，對研發替代役實施成果給予高度肯定，並請役政署持續精進制度推動，以有效運用役男研發專長人力，提升國家整體產業競爭力。內政部表示，配合國防部自明年起停止徵集82年次以前出生之役男服常備兵役，這些役男約2萬5,000名將依法轉服替代役，其中行政院已核定明年4,000名、108年2,000名及109年1,000名研發替代役員額，以因應產業研發之人力需求。內政部指出，研發替代役制度的實施，不僅讓役男在履行兵役義務的同時，可以發揮所學專長，使服役、就業無縫接軌，用人單位也可延續人才培育，厚植人力深耕於國內各大產業，以提升國家整體競爭優勢，創造用人單位、役男、政府三贏局面。內政部表示，未來內政部將積極營造友善服役環境，落實役男管考訪查、完善各項權益措施，以研發替代役制度支持國家產業發展，並配合國防部兵役政策，在優先滿足國防需求下，適時滾動檢討研發替代役制度。