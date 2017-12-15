研發替代役留任率近7成 內政部明年規劃4千名額大成報 (2017-12-15 15:47)
內政部長葉俊榮於14日部務會報聽取「研發替代役實施10年成果報告」，對研發替代役實施成果給予高度肯定，並請役政署持續精進制度推動，以有效運用役男研發專長人力，提升國家整體產業競爭力。
內政部表示，配合國防部自明年起停止徵集82年次以前出生之役男服常備兵役，這些役男約2萬5,000名將依法轉服替代役，其中行政院已核定明年4,000名、108年2,000名及109年1,000名研發替代役員額，以因應產業研發之人力需求。
內政部指出，研發替代役制度的實施，不僅讓役男在履行兵役義務的同時，可以發揮所學專長，使服役、就業無縫接軌，用人單位也可延續人才培育，厚植人力深耕於國內各大產業，以提升國家整體競爭優勢，創造用人單位、役男、政府三贏局面。
內政部表示，未來內政部將積極營造友善服役環境，落實役男管考訪查、完善各項權益措施，以研發替代役制度支持國家產業發展，並配合國防部兵役政策，在優先滿足國防需求下，適時滾動檢討研發替代役制度。
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