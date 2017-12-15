（中央社台北15日電）吃狗肉在中國大陸不僅是「動物權益」問題，也牽涉「食品安全」。安徽省警方最近破獲一個製造毒殺狗類工具的集團，並警告「有毒狗肉」可能已經流入市面，不過暫時未傳出人類中毒個案。



中國、韓國等亞洲國家的狗肉文化備受批評，甚至曾引起全球千萬人聯署反對，但支持吃狗肉的人認為狗肉和其他肉類無異，一些中醫師也認為可以進補。這兩年廣西玉林狗肉節都在欠缺官方支持的情況下低調舉行。



英國廣播公司（BBC）中文網14日引述陸媒報導，安徽警方日前拘捕8人，相關人等涉嫌賣出20萬支常用麻醉藥或骨骼肌鬆弛劑的針筒。



警方指這些針筒在中國大陸逾20個省份及地區出售，主要買家是收集狗以及向餐廳出售狗肉的狗販。



警方透露，這些針筒有時會改造成加設彈弓的飛鏢。一些狗販用這些改良針筒獵殺和擄走寵物犬，再製成狗肉。



警方說，這些麻醉藥劑量大到可即時殺死狗。



警方10月時曾破獲這個犯罪集團位於湖北省恩施市的工廠，起獲4公斤化學物、一萬支針筒以及人民幣10萬元。



警方稱進食這些「有毒狗肉」可能對人體有害，但暫時未傳出涉及人類中毒的個案。



在中國，吃狗肉並不違法，但不能偷狗，也不能將有毒狗肉賣給他人食用。



中國媒體說，冬天來了，多出許多狗類遭偷獵宰殺的案件，但並沒有具體數字，也無法確定是普遍現象還是個別事件。1061215