（中央社記者張淑伶上海15日電）中國大陸北京首都機場T2航站樓的母嬰室設在男廁所中，有女性市民反映，想要使用母嬰室卻很尷尬，而且母嬰室裡有濃烈菸味。



這間母嬰室在靠近男廁所出入口約一公尺處，距離男廁所內部僅兩公尺左右，是來此如廁男性的必經之路，而且外頭沒有母嬰室標誌，只有男廁標誌。



北京青年報報導，首都機場的工作人員表示，之所以會有這樣的設計，是因為女廁所空間不足。



有民眾說，在母嬰室裡餵孩子，還要留意外面路過的男性，這種感覺很不好；大部分母嬰室的使用者是女性，設在男廁所裡很不方便。



當地市民服務熱線的工作人員則表示，會把情況反映至相關部門處理。



根據2016年中國國家衛生和計劃生育委員會發布有關推進母嬰設施建設的規定，在日客流量超過一萬人的交通樞紐、商業中心、醫院、旅遊景區及遊覽娛樂等公共場所，應當建立使用面積一般不少於10平方公尺的獨立母嬰室，並配備基本設施。1061215