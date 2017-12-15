母嬰室設在男廁中 北京機場被投訴中央社 (2017-12-15 12:36)
（中央社記者張淑伶上海15日電）中國大陸北京首都機場T2航站樓的母嬰室設在男廁所中，有女性市民反映，想要使用母嬰室卻很尷尬，而且母嬰室裡有濃烈菸味。
這間母嬰室在靠近男廁所出入口約一公尺處，距離男廁所內部僅兩公尺左右，是來此如廁男性的必經之路，而且外頭沒有母嬰室標誌，只有男廁標誌。
北京青年報報導，首都機場的工作人員表示，之所以會有這樣的設計，是因為女廁所空間不足。
有民眾說，在母嬰室裡餵孩子，還要留意外面路過的男性，這種感覺很不好；大部分母嬰室的使用者是女性，設在男廁所裡很不方便。
當地市民服務熱線的工作人員則表示，會把情況反映至相關部門處理。
根據2016年中國國家衛生和計劃生育委員會發布有關推進母嬰設施建設的規定，在日客流量超過一萬人的交通樞紐、商業中心、醫院、旅遊景區及遊覽娛樂等公共場所，應當建立使用面積一般不少於10平方公尺的獨立母嬰室，並配備基本設施。1061215
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
再見，余光中！讓我們再讀一遍《鄉愁》...【北京新浪網】
外星親，你們是被腦補出來的嗎【北京新浪網】
余光中：寫給未來的孩子的信【北京新浪網】
英國醫生在患者肝臟表面刻字 簽自己名字縮寫SB【北京新浪網】
余光中：寫給未來的你【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》