（中央社台北15日電）中國寧夏回族自治區一名男子5月將自己在蒙古包內踐踏成吉思汗畫像的影片上傳網路後，遭人舉報。法院日前判他一年有期徒刑，卻引發網民熱議，男子究竟「所犯何罪？」



上海澎湃新聞今天引述中國大陸內蒙古自治區鄂爾多斯公安公告，鄂爾多斯市伊金霍洛旗人民法院12月4日及12日開庭審理羅姓男子「侮辱成吉思汗掛像」一案。



據公告，這名羅姓男子5月20日在銀川市濱河新區音樂文化廣場「錫林浩特」蒙古包內踩踏侮辱元太祖成吉思汗掛像，並拍攝影片，於當晚發到網上。



影片在微信大量轉發，引起民眾強烈不滿，有人到公安機關報案，要求嚴懲。



公告指出，「該視頻（影片）的傳播和轉發給當地社會政治穩定造成了極其惡劣的影響。」



公訴機關認為，羅姓男子觸犯「中華人民共和國刑法」規定，證據確實、充分，事實清楚，應當追究刑事責任。



法院12日判處羅姓男子一年有期徒刑，羅姓男子當庭表示服從判決，不上訴，並在庭審過程中就所犯罪行對社會造成的危害和影響表示歉意。但公告始終未提及他違反的具體法條。



事件曝光後引起中國大陸網民討論，不少人質疑男子到底「觸犯了哪一條規定？」



但也有人推測，成吉思汗是古代蒙古帝國奠基者，至今仍被蒙古人視為重要精神象徵，男子應該是觸犯中國大陸刑法249條「煽動民族仇恨罪」而獲刑。1061215