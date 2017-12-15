台中市出現首例跨縣市共同公告的文化資產。位於台中市和苗栗縣交界的大安溪鐵橋，具有百年歷史，是目前全台鐵道僅存的三座花梁鋼橋之一。苗栗縣和台中市兩縣市通過文資審議，日前公告為古蹟，未來將由兩縣市共同輔導台鐵局規劃和保護，有如兩位家長守護，並計劃和鄰近熱門古蹟景點泰安車站結合，延伸歷史氛圍場域，增添文化觀光據點。



台中市府表示，舊山線橫跨苗栗和台中，從三義，經勝興、泰安、后里、豐原等地，共有9座隧道、4座鐵橋，被視為是鐵道工藝美學經典，經文化部列為台灣世界遺產潛力點之一，目前已停駛。台中市文化資產處指出，大安溪鐵橋1903年興建，1908年竣工，緊鄰苗栗三義第七號隧道南口和台中后里交界，是日治時期運送物產及南北間聯絡的重要橋梁，是目前台灣鐵道僅存的3座花梁鋼橋之一，全長637.39公尺。橋梁是磚石混砌構造體，鋼桁架結構屬下承式曲弦桁樑，具歷史文化價值，也表現時代營造技術特色。



