（中央社台北15日電）掌管網路審查的中共中央網信辦傳出高層異動，中共福建省委常委、宣傳部部長高翔日前接替任賢良，出任中央網信辦副主任。



中國共產黨新聞網今天報導，據中共中央網路安全和信息化領導小組辦公室網站「辦公室領導」欄目更新顯示，高翔已出任中央網路安全和信息化領導小組辦公室副主任。



根據報導公布的簡歷顯示，高翔，男，1963年10月生，漢族，四川南部人（四川鹽亭出生）；1994年10月加入中國共產黨，研究生學歷，歷史學博士，研究員。



高翔1998年7月起在中國人民大學任教，1996年11月轉任中國社會科學院，先後擔任副研究員、研究室主任、黨委秘書處處長、黨委副書記、副秘書長、秘書長兼中國社會科學雜誌社總編輯。2016年3月調任福建省委常委、宣傳部部長。



網信辦官網顯示，原網信辦副主任任賢良的名字已經被撤下，目前官方尚未宣布他的去向。任賢良於2015 年7月接任網信辦二把手迄今。



11月21日，前中共中央網信辦主任魯煒「涉嫌嚴重違紀」遭審查後，中央網信辦陷入風暴，並於21、22日接連開會。會議提到，要深刻汲取教訓，經受考驗，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，「與魯煒劃清界限，堅決全面徹底肅清魯煒對網信辦和網信系統的惡劣影響。」1061215