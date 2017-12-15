（中央社台北15日電）根據中國官方發布，中共解放軍於14日至18日在渤海指定海域進行實彈演習。這是共軍今年下半年第2度在渤海海域進行實彈軍演。



中國遼寧海事局官網13日發布，14日下午4時至18日下午4時，在以下諸點連線範圍內進行實彈射擊，禁止駛入：北緯38度55分00秒、東經120度57分30秒；北緯38度55分00秒、東經121度05分00秒；北緯38度49分00秒、東經121度05分00秒；北緯38度49分00秒、東經120度57分30秒。



共軍8月7日曾在黃海、渤海相關海空域進行大規模實兵實彈對抗演習，最大限度檢驗體系作戰能力、戰法訓法、武器裝備效能，共實射各型飛彈數十枚。



共軍9月5日也曾在渤海灣進行防空演習，發射飛彈反擊海上低空突襲目標。中國國防部6日深夜則聲稱，這是計畫中的例行演練，「不針對特定國家和目標」。1061215