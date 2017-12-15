（中央社台北15日電）中共海軍司令員沈金龍昨天當面向澳洲海軍司令巴瑞特（Tim Barrett）表示，澳軍今年以來在南海的一系列「舉動」與和平穩定的總體趨勢背道而馳，不利於地區安全穩定大局。



沈金龍雖未明指，但陸媒環球時報今天報導指出，澳洲海軍挑動中方敏感神經的軍事行動之一，是今年9月中下旬派出6艘軍艦、1200名士兵參加為期3個月的「印太奮進－2017」軍演。



這是澳洲海軍近40年來規模最大的軍事行動，部分階段在南海海域進行演習。澳洲海軍把軍演範圍擴及敏感的南海，普遍被視為針對中國。



中國國防部新聞發言人吳謙當時曾公開表示：「南海問題不是中澳之間的問題，希望澳方珍惜來之不易的中澳關係良好發展勢頭，不參與、不採取任何有損地區和平穩定的事。」中國官媒也發文，呼籲澳洲「別淌混水」。



報導指出，沈金龍昨天向來訪的巴瑞特表示，當前，南海形勢趨穩向好，但澳軍今年以來在南海的一系列舉動與和平穩定的總體趨勢背道而馳，既不符合兩國領導人達成的共識，也不符合兩國各領域合作向前發展的氛圍，更不利於地區安全穩定大局。



他希望雙方貫徹好兩國領導人達成的共識，相互尊重，相向而行，照顧彼此核心利益和重大關切，管控好海上一線兵力行為，不斷為兩國兩軍關係發展增添積極因素。



巴瑞特表示，中澳同為亞太地區重要國家，澳海軍高度重視與中國海軍的友好關係，希望雙方加強各領域務實合作，推動兩國兩軍關係不斷向前發展。



報導指出，巴瑞特昨天上午在中國國防大學的會談中也遇到解放軍學者追問澳洲海軍在南海軍事行動的意圖。他解釋，上述演習是澳洲海軍常規項目，也是澳洲長期以來的海上合作項目。但對於這次海上演習選擇的海域，巴瑞特沒有做過多的解釋。1061215