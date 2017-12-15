習近平：都知原因 中韓關係經歷了後退中廣新聞網 (2017-12-15 06:31)
中國國家主席習近平，昨天在北京人民大會堂，和南韓總統文在寅舉行會談時表示，因眾所周知的原因，中韓關係經歷了後退。習近平還說，文在寅總統訪問北京，將成為兩國改善關係的重要機會。習近平並說，中方非常重視與南韓的關係，將加強同文在寅總統的溝通，加強雙邊關係。
文在寅表示，希望韓中雙方透過會談，確認兩國都支持和平解決北韓核武問題、實現朝鮮半島永久和平的立場，並探討具體的合作方案。文在寅並表示，韓中兩國是應為朝鮮半島、東北亞乃至全世界的和平與繁榮，攜手共進的命運共同體。
文在寅還說，希望兩人的會談能推動兩國關係更上一層樓，兩國從此為共譜和平與繁榮的歷史新篇章邁出第一步。他還說，願基於兩國領導人的互信與友誼，為開闢韓中兩國的新時代奠定基礎。
（王長偉首爾報導）
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