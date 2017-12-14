台東縣府擴大主管會報 黃縣長期許同仁堅持任期最後一年為台東多費心



(中央社訊息服務20171214 18:30:16)台東縣縣長黃健庭今（14）日在縣府12月份擴大主管會議中，表示任期僅剩最後一年，期許縣府團隊同仁大家不能就此鬆懈，能夠積極為可能影響台東未來發展的計畫與建設多費心辛苦，針對通過的預算好好執行，也希望把縣政成果能夠在明年辦理擴大聯合的展示，讓鄉親及全國民眾分享體驗。 台東縣政府於今日下午2時30分在縣府大禮堂召開106年12月份縣務會議暨擴大主管會議，縣長特別表揚多項團體與個人優異表現，局處也進行獻獎，包括消防局特搜隊員柯宏儒通過2017年亞洲區MRT搜救犬隊國際任務檢測(全國僅7人通過，且為非六都唯一入選)、106年度全國災害搜救犬IRO國際評量通過高級測驗、文化處志工團獲106年度全國績優志工團隊；另外，台東縣政府社會經濟資料庫輔助決策系統榮獲內政部106年TGOS加值應用及加盟節點績效評獎作業獲加值應用獎、流通服務獎、台東縣警察局榮獲交通部頒發「金安獎」等進行獻獎。 縣長表示，多的獻獎及表揚的程序，不過，他對於榮獲106年度財政部財政輔導考核全國第五名(台東縣為縣轄市第二名)特別有感，因為台東縣近年來在財務控管工作相當有成效，獲得行政院的肯定，就是不希望「債留子孫」，台東縣明年度總預算已在今天經議會三讀通過，歲入172億多元，請各局處能夠好好執行善加運用。 近三個星期縣府邀請鄉鎮市代表、村里長到台東市參訪縣政建設，包括觀看縣政成果影片、污水下水道、鐵花新聚落、太平溪路堤共構、卑南溪風飛砂防治改善、美術館及國際地標等，結果收到的反映相當熱烈，大家對於台東的改變都非常驚訝，而在他與參訪鄉親的談話中，發現儘管在台東，城鄉的差距仍存在，資訊的傳遞也不夠。因此，縣府正規劃於明年將辦理縣政聯合擴大成果展活動，希望以靜態或影音方式，來讓台東鄉親及台東民眾了解分享及體驗台東者幾年的改變。 台東的改變，不只台東鄉親，連國內甚至於國外都感受到，台東縣繼去年獲旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）選為亞洲10大最佳旅遊景點，前幾天又獲Booking.com肯定為「2018年10大新興旅遊城市」，亞洲僅日本札幌及台灣台東獲選，這是台東這幾年在觀光推動努力的具體成果，例如剛結束的國際衝浪賽就獲得國際媒體大篇幅報導，也讓台東被國際看見，縣府團隊所作的工作及努力一點一滴被發掘，我們應該以居住台東為榮，12月為感恩的季節，他特別要向努力讓台東更好的縣府團隊與鄉親致上感謝，未來任期僅剩一年，請大家繼續加油。



訊息來源：台東縣政府



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