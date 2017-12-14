(中央社訊息服務20171214 18:06:10)沖繩克麗絲蒂教堂為沖繩唯一哥德式設計且挑高純白的水晶教堂，室內聖潔之路內鋪著施華洛世奇水晶，超挑高圓弧設計更凸顯出空間感，還有270度環視透明大玻璃，該教堂位於沖繩中部讀谷村，鄰近有知名景點-殘波岬，旁邊就是沖繩知名日航飯店，從那霸機場出發只要一個小時即可抵達，城堡般的克麗絲蒂教堂，連台灣超人氣插畫家啾啾妹也心動。



哥德式建築搭配了純白色的色調，就像浪漫唯美的城堡，教堂聖潔之路以施華洛世奇水晶妝點，在陽光或燈光下顯得光彩奪目、耀眼動人，加上室內高挑圓弧設計及白色基調，讓人更顯得閃耀美麗，凸顯新郎新娘為最奪眾人眼光的焦點。



克麗絲蒂教堂面向西岸海洋，因為靠近沖繩的最西邊，在教堂內就可以看到一望無際的無敵大海景以及廣闊無際的藍天，婚禮儀式完成後會安排在私人白色沙灘拍攝婚紗照，獨立教堂園區是這裡的特色，不受打擾，這也是許多新人喜愛的原因。



從台灣到沖繩方便又快速，身邊的親朋好友不需花費太多時間在交通上，還可以順便一起度假、旅行，所以近年來新人身邊的好友對於海外婚禮都相當支持，參與的意願相當高，對於長輩不需要耗費太多體力時間在飛機上是最大的福音，到沖繩真的是方便又簡單。



克麗絲蒂教堂是沖繩最美麗、人氣最高、評價最高的結婚教堂，是許多新人的憧憬，有很多新娘子就像啾啾妹一樣在小時候就夢想著像公主一樣在如此浪漫唯美的教堂舉行婚禮呢！白馬王子們趕快為您的公主實現她們的夢想吧！



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