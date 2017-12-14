遠東科大妝管系畢業成果展 走出校外迎接挑戰



(中央社訊息服務20171214 18:05:05)遠東科技大學裝管系畢業成果展，七十五位106級畢業生，在總召黃威翔及兩位副總召趙家宜、吳鎧如帶領下，從暑假開始策劃，首度將展演走出學校，且採售票方式，直接面對市場挑戰，14日下午一點及晚上六點，在永康台南商務會館演出兩場，預售票每張150元，也賣出將近四百張的票房，雖然依舊入不敷出，卻給這群即將踏入就業市場的準畢業生，非常大的鼓舞。總召黃威翔表示，服貿爭議引發學生對未來的恐慌，台灣社會為之激盪，擔心就業市場將更加艱困，但與其坐困愁城，不如奮起思索，如何開創自己的未來，不僅要立足台灣，更要跨足國際。



妝管系106級畢業生，以自己的實力勇敢踏上創業的浪頭，藉由系上師生共同的努力，從概念研發、市場調查、專題研究、製品調製、學術商品化、創業研究、到實際商品展售、商業模式開發，學生以實力商品、組織動員力、商品展售文宣等策略，為進入社會而勇敢迎戰，遠大妝管系的學生正跳脫這樣的宿命。14日的展演，吸引業界及學界導師，更有育德工家與新榮高中即將進入這一行業的學弟妹捧場，他們也告訴各方他們準備好了，更希望各方給與這群未來的企業家、台灣的希望鼓勵與引導。



取名為<夢>的兩場展演，學生們將四年來所學習到的課程與技術，完完整整的呈現於這次的成果展中，不只有動態的服裝秀，還有靜態的化妝品展，學生們比照大型的化妝品展模式，自創品牌、成立公司，運用最天然、最上等的原料來自製保養品及化妝品。成果展不只能顛覆大家對化妝品的刻版印象，還能吸收到許多美妝知識。



動態展則以一連串從幻想到現實生活的夢境，以創意造型走秀來呈現，關注傳統造形如藝妓、中國風、敦煌女子，以及西方的普普風、美國國旗服飾、對時尚女王香奈兒的致敬、以及彩虹服飾的設計等，無論是新舊文化的融合、或是時尚脈絡的探討，學生都展現出屬於自己的年輕活力與專業技術。



訊息來源：遠東科技大學



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