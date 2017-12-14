花蓮縣救國團太平洋「神」氣小子探索營



(中央社訊息服務20171214 17:40:33)花蓮縣救國團太平洋「神」氣小子探索營移至花蓮北區發現台灣廟宇文化，於九日、十日共兩天在花蓮北區各地辦理，邀請對象以全縣各鄉鎮國小生為主，總計四十多位學員參與，這次神氣小子探索活動難得邀請到慶修院陳義正執行長及聖南宮黃惠齡執事委員擔任講師，兩位講師以生動活潑方式教導，講師們除了講課外經常也回饋服務導覽服務、祈福等。小朋友各個聽得目不轉睛。



小朋友們探訪花蓮歷史悠久禪光寺、聖天宮、靜思精舍、港天宮等一起認識台灣廟宇文化，彼此透過探索活動認識，讓小孩們發現廟宇文化之美，救國團總幹事曾祈勝表示，這次規劃參觀廟宇行程，主要是希望小朋友對廟宇文化進一方面接觸，讓這台灣文化特色給下一代，同時發揮團務行銷功能，擴大社會對救國團各項公益服務活動支持與認同。 神明各宗教多元化社會，除了台灣文化廟宇參觀活動外，這次也走訪吉安慶修院，讓小朋友知道課程透過探索活動教學方式進行，讓原本枯燥乏味活動變得生動有趣，經過講師指導之後，小朋友們對廟宇文化更有進一步了解，不單單只是透過家中長輩才得知，小孩們也能自己在營隊中歡樂學習。



經過兩天一夜學習，每位學員都是滿載而歸。看到花蓮的美也認識到台灣的特色文化，隨著世代變動，將活動創新年輕化、趣味化在救國團的團務推廣上，讓小朋友在歡笑中畫下這次活動完美的句點。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/225768.aspx