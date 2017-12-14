亞大聖誕城．點亮聖誕點燈晚會登場--學務處舉辦「亞大聖誕城．點亮感恩心-聖誕點燈晚會」，點亮高600公分聖誕樹，別出心裁又吸睛！



(中央社訊息服務20171214 17:40:11)聖誕節即將到來！亞洲大學學務處課外活動組、會資系系學會12月13日傍晚在行政大樓前圓環舉辦「亞大聖誕城．點亮感恩心－聖誕點燈晚會」，邀請副校長陳大正、柯慧貞及學務長張少樑、課外組組長陳崇昊、畢聯會會長、會資系系學會會長等參與點燈儀式，拉開晚會序幕。



為迎接聖誕節到來，主辦單位在行政大樓、驛站、柳豐路及築夢學院佈置許多聖誕燈飾，同時打破傳統在行政大樓前圓環草皮搭設一顆高600公分未來感十足的聖誕樹，別出心裁讓全校師生感受不同的聖誕氛圍。



「今天是個特別的日子，除了有美麗的主持人－何美，還有4位藝人朋友帶來精彩的表演！」柯慧貞副校長說，感謝會資系系學會、學務處及各協辦社團，提出創新卓越的想法舉辦這場點燈晚會，就是要給所有的同學不一樣的感覺（Feel），也希望我們校園能夠美上加美，預祝所有亞大師生幸福、快樂。



點燈儀式前，由亞大管樂社揭開序幕，演奏輕快、愉悅的聖誕組曲增添聖誕氣息，接著由藝人何美主持點燈開幕儀式及整場活動，活絡現場氣氛。學務處課外組特別邀請黑泡泡熱舞社、D調吉他社、中東肚皮舞社、百慕達魔術社、國際標準舞社進行一連串精彩的表演，她們賣力的演出，贏得不少掌聲。



藝人林芯儀、婁峻碩、許書豪、黃美珍接連帶來精彩演出，曲曲動人好聽，如藝人婁峻碩帶來一連串饒舌歌曲，並預告年底將推出自己首張專輯；另藝人黃美珍透過與台下同學互動，挑選幸運兒上台合唱，台下聆聽學生也掌聲、尖叫聲不斷，將現場氣氛帶到最高點。



「在亞大就讀三年過程中，第一次在這樣的場地觀賞演唱會，非常特別！」心理系陳庭萱同學說，校內表演社團非常認真表演，展現青春活力，尤其是開場的點燈活動，非常漂亮、壯觀。社工系李傑生同學表示，第一次感受到學校的用心，不僅打造充滿聖誕氣息的佈置，讓大家提早感受聖誕佳節，感謝主辦單位用心籌畫。



學務處課外組組長陳崇昊指出，此次晚會能夠順利完成，除了感謝學校提供完善的場地及設備，也要感謝協辦外國語文學系系學會、原資中心及表演社團大力支持與幫忙，使整場活動圓滿落幕，希望藉由本次聖誕點燈晚會傳遞愛與正面的能量，為亞大點亮光明璀璨的未來。



訊息來源：亞洲大學



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