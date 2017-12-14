「中亞聯大U21創意發明競賽」頒獎！--創意發明中心舉辦「中亞聯大U21創意發明競賽」頒獎，商設系劉庭安等位同學「導盲輪」作品奪冠。



(中央社訊息服務20171214 17:39:50)亞洲大學創意設計暨發明中心12月13日舉辦2017「中亞聯大U21創意發明競賽」頒獎，由創意設計學院院長陸定邦頒獎表揚。此次競賽，吸引中國醫藥大學、亞洲大學兩校學生213件作品參賽，最後選出23件作品；比賽結果，商設系劉庭安、李姿萱、游鳳如及熊胤軒同學設計「導盲輪」作品，獲得獎金9千元。



創意發明中心主任鄭建華表示，希望透過此一常態性的兩校學生創意發明競賽辦理，展現同學們無限創意與能量，同時透過競賽找尋與挑選優秀的作品進一步精進，做為日後參賽國際發明展的培訓作品。同學們也可以在競賽中激發創意，獲獎作品更可以報名參加國際發明競賽，藉由國際交流與學習的機會，累積創意與實力。



獲得第一名的亞大商設系劉庭安同學說，她們設計發明的「導盲輪」作品，是要解決的是台灣導盲犬數量有限，無法滿足所有盲胞，因此只要攜帶導盲輪，就像擁有一隻導盲犬，可以主動帶領盲人到達目的地。導盲輪配備上下雙鏡頭，搭配藍芽耳機，可提醒使用著前方的紅綠燈，並可自動繞過路上的障礙物。當使用著對藍芽耳機說出想去的地點後，利用GPS衛星導航系統定位，並將到達方式傳送到導盲輪，輕輕轉動像油門的把手，即可控制適合的走路速度，輪子便會像導盲犬一樣主動帶領使用者，安全的到達目的地。



第二名作品是亞大護理系簡慧雯老師指導護理系侯仲穎、張振聖及周典佑同學的作品「滲液報你知」，獎金7千元，其作品是利用滲液導電原理，使儀器發出聲響提醒病患通知護理人員即早換藥，利用本產品，可以降低傷口浸潤在滲液中，並且降低感染風險，讓傷口復原時間縮短，減少病患的不適感。另一件第二名的作品，是亞大商設系劉庭安同學的「恣行燈」，獎金7千元，。 中醫大運動醫療系林芯譁、陳琬婷、孫辰喻同學的「eGgo樂活運動易購網」作品，獲選佳作，獎金3千元。



亞大創意設計學院院長陸定邦說，中亞聯大U21創意發明競賽，旨在藉鼓勵、引導兩校同學們從生活中尋找靈感，從技術上實踐創意的發明；同時，以腦力突破的思考機會整合實際產品，改善生活不便，更希望透過多元創意競賽活動，提供創意夢想家一個實現理想的舞台。



訊息來源：亞洲大學



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