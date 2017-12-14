亞大師生赴新加坡進行海外移地教學！--商設系20位師生赴南洋理工大學、新加坡國立大學海外自主學習，吸取PBL教學法經驗，展開國際交流！



(中央社訊息服務20171214 17:23:34)亞洲大學創意商品設計系龍希文老師帶領創意設計學院19位學生12月4日至8日到新加坡南洋理工大學、新加坡國立大學海外自主學習，龍希文老師說，希望推動學生自主學習，藉由新加坡不同的文化差異，讓同學因為這些差異，而設計出更有別於以往想法的創意。



商設系師生一行人，首先訪問南洋理工大學 (Nanyang Technological University, NTU)時，由南洋理工大學機械與航宇工程學院設計學程主任陳俊賢、與智慧產品設計研究人員李清宏博士、人因與設計實驗室李育奇博士引導教學。「如果對航宇工程的研究有興趣，要如何以商品設計的背景，帶入研究？」黃詩涵同學提出。陳俊賢主任回應說，因為工業設計領域當中的人因工程，是研究人機互動與行為，能夠分析航空產業的工作人員，如飛行機師與領航員，他們之間的認知相互差異，這個研究成果就是廣義的工業設計。



陳俊賢主任表示，新加坡因為地理位置良好，又為東協經濟共同體的主要國家。台灣科技廠台達電也在新加坡設立研發基地，以「工業4.0」核心理念，優化製程，作為前進東協的秘密武器。陳俊賢主任近日籌備開設「工業4.0研習營」，屆時歡迎亞大師生一同來參加。



到新加坡國立大學（National University of Singapore, NUS）參訪時，由日本慶應義塾大學、新加坡國立大學聯合研究中心主任顏慶全主任與亞大師生交流，吸取PBL教學法經驗。顏慶全主任也是工業設計系的老師，他熱心地向我們說明問題導向學習的重要，觀察並分析，才能將問題透過設計解決。



顏慶全主任還帶亞大師生參觀新加坡國立大學工業設計系學生的工作室，與該系四年級的學生混合分組，以組為單位，每個小組都有獨立的工作室，方便彼此進行發想、討論、並實際做出能夠操作的產品。亞洲大學劉怡均同學表示，新加坡國立大學學生能夠把產品能夠真實使用，不能只是設計概念，對於設計系學生來說是個很好的挑戰。



龍希文老師指出，亞大正積極落實與提升「問題導向學習（problem-based learning，簡稱PBL）」創新教學法。此次讓亞大學生接連參觀新加坡兩所頂尖大學，讓每個學生體驗在不同國家的大學教育，透過問題導向學習相關教學，並達到學生自主學習(Active learning)的目的。



訊息來源：亞洲大學



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