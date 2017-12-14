中亞聯大網癮防治學程成果發表競賽--「中亞聯大」網路成癮防治學程第三屆總結性課程成果發表會競賽，展現42位修課學生兩年來所學！



(中央社訊息服務20171214 17:23:08)中亞聯大網路成癮防治中心舉辦的網路成癮防治學程，12月7日舉辦「成癮防治學程第三屆總結性課程成果發表會」競賽，修習完學程人數共42人，競賽結果，心理系江信男老師指導吳庭怡、洪韻涵、許倍瑄、陳畇安、陳怡融等位同學的「老人憂鬱與失智講座之評估-以霧峰區五福社區為例」獲得第一名、獎金3千元。



心理系江信男老師指導的王映晴、孫郁涵、羅怡安、翁君萍、林映廷、張沛潔、潘瑞琪同學的「當代銀髮族面臨的3C衝擊」專題，獲得第二名，獎金2千元；心理系郭俊顯老師指導的劉怡君、李梓欣、劉彥彤與陳柏菱同學的「宿舍中斷網路之相關措施與網癮及遊戲成癮之相關」專題，與張芸瑄老師指導的彭培勛、曾政維、蘇映慈、游騰與、游翔皓及林香貝同學的「線上遊戲使用動機與社會互動性之相關探究」專題同列第三名，平分獎金一千元。



此次成果發表競賽，成果主題包括一件桌遊設計「惘癮」及7組同學們以實務的教案設計進行網癮防治團體，並以海報方式呈現專題的過程與成果；邀請亞大心理系主任孫旻暐、周廷璽老師擔任評審，選出3名優勝獎項；孫旼暐主任說，成癮防治學程是心理系特色學程，除了意味中醫大與亞大密切合作外，相信有更多的學生願意投入這相關領域並進行探究，希望透過成果發表會，讓更多學生的創意與研究發想作品能被看見。



「很高興看到大家一整年的努力，有了漂亮的成果!」網癮中心前任執秘江信男老師說，此次競賽，透過問題導向學習(Project-Base Learning)的學習方式，並將專題的製作延長為一學年的方式，考驗著學生的毅力以及團隊溝通能力。



獲得第一名的許倍瑄同學表示，透過社區老人的團體活動的帶領，感謝江信男老師的指導以及團體活動技巧的訓練，著實學到許多。獲得第三名的小組中，唯一非心理系的學生林香貝同學也說，她是唸資傳系，在專題製作過程中幾度都想放棄，但透過組員們的互相鼓勵與支持得以走到最後，完成此次的專題。



訊息來源：亞洲大學



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