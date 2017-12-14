2017 全國智慧機器人競賽 萬能科大資工系直播賽事好吸睛



(中央社訊息服務20171214 16:31:02)萬能科技大學資訊工程系於12月10日舉辦2017全國智慧機器人與智慧生活創意競賽，該競賽已邁入第七年，今年吸引來自全國大專院校及高中132隊伍，超過500人參與賽事，希望藉由該賽事提昇學生智慧型產品的開發能力。此次比賽萬能資工系獲得大專三個組別第一名、兩個組別第二名、三個組別第三名與六個組別佳作，共計14座獎項，戰果最為豐碩。該競賽透過臉書直播賽事，短短 2 小時已有 1200 多人觀看。



今年比賽除了往年七大機器人競賽組別：行動裝置遙控機器人障礙競速、工業4.0智慧尋軌避障移動平台競賽、智慧型自動駕駛路邊停車競賽、急難救災遠端遙控機器人競賽、相撲機器人競賽、BeRobot人型機器人迷宮任務競賽及Line貼圖創意競賽外，更增加了創意直播競賽、工業4.0自動搬運機器人競賽及BeRobot機器人創意應用，所有組別都區分為大專組及高中組。



大專行動裝置遙控機器人障礙競速組，由萬能科大資工系張耀輝與劉名勛同學奪得冠軍。同學們都表示，經涂昆源教授指導機器人組裝、設計機器人無線遙控App，以及組員發揮團隊精神，協力進行機器人改裝，並積極利用課餘時間練習，才能有機會獲得佳績。同時可學得機器人、App開發等實務經驗，著實獲益良多。



大專相撲機器人競賽組由萬能科大資工系羅偉豪、劉邦暉及洪仁中同學獲得冠軍。隊長羅同學表示，首次接觸到相撲機器人，對於其硬體與軟體均較為陌生，所幸經涂昆源教授指導，方得以克服許多問題，加上組員們辛勤練習，並對相撲策略加以微調，因而能在賽場上擊敗各路高手脫穎而出獲得佳績。羅同學並表示，參與該項競賽，同學們可習得機器人組裝、電路架構及控制程式設計等實務經驗，可謂受益匪淺。



大專Line貼圖創意競賽組由萬能科大妝品系范姜羽萱、劉雅方、林燕冰及吳筱雯同學奪得冠軍。作品以新娘、新郎作為創作發想，由范姜同學主筆，使用Q版繪畫方式素描，再轉為PS圖檔，並結合日常用語創作出一系列的貼圖，最終再以動態貼圖呈現新人結婚當日的情境。隊長范姜同學表示，該作品由涂教授在電腦輔助美容造型設計課程中提出構想，再由組員通力合作完成時下最夯的Line動態貼圖，最終能以妝品專業跨領域獲得電腦輔助繪圖相關競賽冠軍，並獲得實務經驗，實屬難能可貴。



來自花蓮的玉里高中資處科在「創意直播競賽組」及「Line貼圖競賽組」更是取得冠軍佳績，榮獲雙冠王。在『創意直播競賽組』分別拿下第一名及第二名，第一名得獎學生為吳子萍、余靜安、林振彥，第二名得獎學生為鄭詩妤、鄧羽辰、羅于娟。在『Line貼圖競賽組』更是包辦前三名，得獎學生分別為第一名余靜安、第二名陳柔君、第三名田玉瑋。也在『行動裝置遙控機器人障礙競速競賽組』拿下了全國佳作，得獎學生為鄭詩妤、鄧羽辰、羅于娟。羅于娟同學表示，感謝玉里高中的老師精心規畫機器人創意程式課程，教會同學組裝樂高及修正強化穩定度，同學們遠道從玉里而來桃園，同學們個個都非常興奮，不停把玩機器人，利用程式修正機器人的行走角度，使機器人行走更順暢，同學們簡直玩high了!



萬能科技大學王啟川副校長致詞表示，目前政府正大力推行工業4.0，工業1.0機器取代人力、工業2.0/3.0電腦取代人力，未來工業4.0將由智慧機器人完全取代人力，屆時能有工作機會的就是這些智慧機器人的操控者，未來只有智慧機器人才能滿足新時代的年輕人需求，希望各位同學能掌握未來二、三十年蓬勃發展的機器人產業。



訊息來源：萬能科技大學



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