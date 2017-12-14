正修應外The Hot Chick小姐好辣公演 舞台快速換裝飆舞超HI



(中央社訊息服務20171214 16:29:48)正修科技大學應用外語系畢業公演「The Hot Chick小姐好辣」今天登場，「埃及風」、「現代風」服裝風格多樣，演員舞台快速換裝，令人眼睛為之一亮，夜店場景飆舞，氣氛HI到最高點。 「The Hot Chick小姐好辣」故事敘說一名心地不善良又自大自戀的女大學生，因一場自己造成的意外跟一個中年男小偷互相交換身體，之後才開始意識到待人處事的重要性，並了解友情的美好，最後靠朋友的幫忙，成功換回身體，並找回內心良善與真誠的友情。 只見一幕接一幕的表演中，演員直接就在舞台進行交身體換的演出，快速換衣服，男女主角的性別及身分隨即做了交換，令人看得目不轉睛，另有兩個團體在夜店場景飆舞，誇張的肢動作將現場氣氛炒到最嗨，全場驚叫聲此起彼落。 參加公演的人數是歷屆最多的，突破以往感覺，服裝有多樣性的變化，除走「埃及風」外，也有現代時尚風，髮妝設計採摩登風格形式，舞台顯得更大方突出。 「The Hot Chick小姐好辣」想跟大家傳達的訊息是，要友好對待身邊的人事物，好好珍惜自己所有的一切，不要像女大學生一樣，當失去自己的身體才懂得珍惜，故事結局雖美好，可是在現實社會，有些東西失去可就找不回來了，因此要心存善念，跟正修的校訓一樣「止於至善」。 畢業公演總召黃鉦亦說，所有演員從今年三月就不斷密集訓練，甚至連週六、日都要到學校練習，本身不是戲劇系的，要演出齣舞台劇，難免會緊張，大家都非常努力，儘管會不符合戲劇老師的期待，都抱著越挫越勇的心態互相鼓勵，直到演出前一個月，戲劇老師才稱讚同學演得很好，讓所有演員覺得努力不是白費的，公演一定呈現最棒的演出。 他說，排演過程一度因長期疲累加上意見不同，許多同學都起了口角，但生氣歸生氣，還是要繼續走下去，為的就是要把最好的表演呈現給大家，同學彼此的感情卻也變得更融洽了，為大學四年留下難忘的回憶。



訊息來源：正修科技大學



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