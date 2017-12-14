2017清淨幼兒園 -「Dyson空氣清淨機」捐贈活動



(中央社訊息服務20171214 16:27:45)空氣污染對人體危害成為近年來社會關注議題，空氣中的細懸浮微粒(PM2.5)於中南部地區，常達到最高等級之濃度，現時序進入秋冬，正值空氣品質不良季節，Dyson關心幼童健康，在教育處協助下，針對本縣空氣品質不良地區之公立幼兒園，捐贈每班一台英國知名品牌Dyson空氣清淨機，計87台，總計63所公立幼兒園受惠。



捐贈活動在13日上午11時，在仁愛國小附設幼兒園舉行捐贈暨頒發感謝狀儀式，感謝Dyson熱心教育與公益，嘉惠屏東縣公立幼兒園，共同守護幼童的健康。



屏東縣政府教育處表示，空氣品質影響幼童呼吸道健康及學習品質，環保署日前也研擬，未來學童人數200人以上、小學附設公立幼兒園，將納入空氣品質管理範圍，顯見室內空氣品質已成為政府最重視的政策之一，感謝Dyson的熱心捐贈，讓幼童可以享受乾淨的空氣守護健康。



捐贈儀式後，由副縣長吳麗雪陪同Dyson事業處副總曾逸晉前往幼兒園巡禮，現場曾副總親自帶領幼童體驗Dyson二合一涼風空氣清淨機，無葉片的設計讓孩子不怕被風扇打到，提升幼童的課堂環境品質，讓校園環境再升級。







訊息來源：屏東縣政府



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