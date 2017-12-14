聖誕贈禮習俗為台灣2017年經濟注入最後一波暖流



(中央社訊息服務20171214 16:20:13)每年聖誕節都是各家業者在年終之際冀望為全年低迷業績所帶來的最後一劑強心針，因此針對2017年的聖誕檔期各家無不絕招出盡，其中又以能與聖誕禮主題相應結合的時尚品牌，玩法多元也提升同期來客數15-30%。



如日本知名婚戒品牌I-PRIMO每逢聖誕節便是情侶求婚的大旺季，因此推出了凡於耶誕活動期間購買訂婚鑽戒或結婚對戒，即贈送獨家”Marry”Christmas幸福耶誕贈禮活動。另外還推出美鑽買一送一活動，凡購買俄羅斯極致美鑽、比利時精緻美鑽或女戒排鑽系列，即加贈粉色心諾彩鑽(Grace Pink)乙顆，希望用象徵幸福的甜美粉色守護倆人的真摯愛情。同期提升到店詢問與預約的人數高達三成。



此外，知名飾品品牌Vacanza也針對上班族OL間最愛的交換禮物派對，於網站上設計了兩件500的交換禮物專區，讓有交換禮物需求，卻又無暇採購的上班族們，能夠於網站上輕鬆挑選所需商品，Vacanza也同步提供限量聖誕包裝，讓消費者一站購足，無須再耗費心力準備聖誕好禮。



男性時尚品牌近年也逐步崛起，知名網路品牌AMANSHOES風格男鞋同樣則大手筆的推出購物滿3000元，即贈韓國原裝進口聖誕樹一株，也是讓消費者在此佳節期間，感受到濃濃的聖誕氛圍。



捷思整合行銷唐源駿總經理對此指出：『2017年台灣消費意願始終低迷不振，十一月市場又遭遇電商大節－雙十一的瓜分市場，因此開設實體店的品牌業者無不希望能夠透過聖誕檔期，為今年積弱不振的業績做最後拚搏，也希望透過聖誕節延續跨年乃至於2018年農曆春節的買氣，為來年先行奠定業績基礎。』



相關品牌資訊◎I-PRIMO https://www.iprimo.tw/◎VACANZA https://www.vacanza.com.tw◎AMANSHOES https://www.amanshoes.com/



訊息來源：www.2him.net



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