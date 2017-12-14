光宇文教基金會與元培醫事科大舉辦陶藝活動認識陶瓷



(中央社訊息服務20171214 16:19:22)光宇文教基金會與元培醫事科技大學今（14）日下午舉辦陶藝活動，由張樹文老師教導，在陶窯房中告知參與者，學校有個陶窯房有電燒、瓦斯燒，沒有窯燒，不過拉胚後都能經前兩者處理，亦可燒成產品，參與者每個人都很認真的拉胚，期望能夠燒出自己的茶杯。



學校在今年特闢一個陶窯房，同時有六位藝術家駐校，目的配合茶創中心能夠有窯房等製作出產品，同時為醫養結合進行佈點。學校現有藝術中心、茶創中心、芳療館、咖啡館等都是養生所需的心靈層面。今天下午辦理陶藝活動，即由張老師為參與者解說陶藝品是如何製作的。



張老師告訴參與者，陶瓷品製作，因胚土不同以及燒製不同，所製作出的作品也絕然不同，電燒的度數高達1240瓦、瓦斯燒則1280瓦，學校有電燒與瓦斯燒，無窯燒，窯燒時間較長，前兩者時間短。



張老師也說明在拉胚時就要將其拉得薄且均勻，剛開始很多人都會拉得茶沿很薄但中間很厚，則在燒製就會受到影響。



不過今天與會者所拉胚，老師都會協助上釉，讓大家能夠完成及看到所做的成品。



當然每個人所製作的茶杯，因力道的不同以及拉的形狀不同會有所差異。主要讓與會者能夠對陶藝有初歩的認識以及各種燒製出的成品也因燒製程序不同有所不一樣。



與會者看到自己的產品，都感到十分興奮，必竟是自己親手所製作也是獨一無二的產品。



訊息來源：元培醫事科技大學



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