樹德盃投資模擬賽 參賽人數爆滿



(中央社訊息服務20171214 16:17:21)樹德科大金融管理系連續舉辦三年的「樹德盃~全國高中職投資模擬競賽」，今年參賽組數大爆滿，吸引全國20所高中職相關科級學生報名，總計793組、2379位學生參賽。成績揭曉，各組前三名分別是，高雄高商李美華老師帶領的團隊榮獲「交易投資競賽績效組」第一名，績效高達49.93%時，台下同學嚇得「嫑、嫑」的，刺激精彩；第二名為復華中學許儷馨老師團隊、第三名海青工商邱雋生老師團隊。「投資日誌組」第一名由鳯山商工林雅玲老師團隊榮獲、第二名台東高商王念慈老師團隊、第三名三民家商賴梅珍老師團隊。各隊師生對於「樹德盃」競賽所提供的實務操作，及正確投資的理財概念讚不絕口。前三名獎金分別是3千元、2千1百元、1千2百元不等。主辦的金管系主任吳如萍表示，深耕三年的投資交易模擬競賽，見證了投資理財課程向下扎根的成果。



管理學院院長王昭指出，因應108年新課綱「金融與證券投資實務課程發展」，金融系舉辦的投資模擬競賽提前讓高中職生「操作中學習、學習中操作」，更有利未來師生在高中職投資理財課程的推動與發展。



高雄市理財教育發展學會寧克烈理事長也出席頒獎典禮，並親自為學員示範基金股債動態調整法，經由我是股神的紙上虛擬投資團康遊戲，讓與會師生體驗逢低加碼、逢高減碼的基金投資策略，再次驗證投資競賽的重要意涵。



金管系堅強的師資陣容包括許績宇、趙清遠、張裕閔、廖世仁、陳俊傑、許治文、林豐騰、王子維、李勝榮、劉育伶、及吳訂宜等出席老師，更是全程勁歌熱舞為同學加油打氣，搞校的氣氛化解不少緊張氛圍。



圖說一：全體合影圖說二：「交易投資競賽績效組」第一名團隊與吳如萍主任合影圖說三：「投資日誌組」第一名團隊與吳如萍主任合影



訊息來源：樹德科技大學



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