活力偏鄉 南大師培列車-前進臺南白河大竹國小



(中央社訊息服務20171214 16:16:49)國立臺南大學師資培育中心秉持人文關懷精神，舉辦「活力偏鄉~南大師培列車」系列活動，12月13日開往臺南市白河區大竹國小，南大師資生在大竹國小林正忠校長的介紹下，進行校園參訪及觀課活動。



林正忠校長為南大傑出校友，向南大師資生分享許多教育理念，如教育應開闢多元的管道，讓孩子盡情揮灑，以精緻化的方式經營大竹國小，發展出特色的十鼓隊及直笛隊，啟迪學童成為一顆顆璀璨的星星。活動當日，大竹國小也特別安排兩位老師進行低年級國語及高年級數學的教學演示，透過說課、觀課、議課流程帶領南大師資生做教學上的交流及雙向回饋。之後進行議課時間，師資生皆踴躍發言並表示收穫良多，兩位教師也提供許多寶貴的教學經驗及班級經營分享。



透過此次參訪，南大師資生實地了解偏鄉教學現場的情形。林正忠校長表示，大竹國小是一所精緻的小學，鼓勵南大優質的師資生能夠深入偏鄉，同時也歡迎同學有機會能夠來大竹國小服務。南大師資培育中心徐綺穗主任也勉勵同學，偏鄉參訪觀課機會相當難得，希望同學皆能收穫滿囊，也期待師資生為偏鄉學校帶來教育的新活力。



訊息來源：國立台南大學



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