南臺科技大學視傳系作品「小日字」榮獲教育部 「臺灣國際學生創意設計大賽」視覺設計類銅獎



(中央社訊息服務20171214 16:16:21)南臺科技大學視覺傳達設計系林倢均、楊采莛、楊雅筑同學的畢業製作「小日字」參加由教育部青年發展署主辦的「臺灣國際學生創意設計大賽」獲得視覺設計類銅獎。此競賽今年（106年）吸引來自全球71個國家及地區、910個校院系所的學生報名，總計徵得18,932件作品報名參賽，報名作品數超越德國IF、紅點設計獎等國際競賽，是全球規模最大的國際學生設計競賽。其中，視覺傳達設計類共有1萬7千多件作品參賽，共有226件作品進入初選，最後僅17件獲得獎項，因此能獲得銅獎，實屬不易。



「小日字」為106級畢業生之畢業專題製作作品，由視覺傳達設計系蘇沛琪助理教授、童鼎鈞副教授共同指導，其創作理念主要是從日常生活中取材，幫每一天重新定義，透過日曆設計，為365天以傳統缺角、斑駁感為元素，設計出擁有缺陷美之「小日字體」。為每日誕生專屬的「一字定義」。藉此傳遞逐漸被科技所淡忘之「文字的溫度」、「印刷的觸感」及「油墨的記憶」。另外，由黃昭智講師及劉千凡講師指導學生所創作的「奈可NEKO」及「曜WISH」也同時獲得數位動畫類入選獎。



教育部姚立德次長致詞時，首先恭喜所有歷經激烈競爭、脫穎而出的作品，臺灣學生的作品屢屢在國際間得獎，期望此計畫未來能整合出一個完整的設計網絡，讓臺灣的設計產業、影響力不再侷限於比賽，可以擴大到更多的產業，從大學走出去，與國際連結，和世界一起分享，未來臺灣國際學生創意設計大賽也會重新定名，要像德國IF、紅點設計獎等國際競賽ㄧ樣，有個讓大家印象深刻的品牌名稱，讓大家更加認識。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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