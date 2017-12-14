工業工程年會 周末義大登場 解析產業翻轉創新關鍵



(中央社訊息服務20171214 14:15:50)「中國工業工程學會106年度年會暨學術研討會」將於本周六（16日），在義守大學行政大樓10樓登場，報名數超過300人；承辦的義大「工業管理學系」主任魏乃捷表示，該現象顯示臺灣面臨產業快速變化，對於產業智慧化與客製化、從生產到服務轉型與翻轉創新商業模式的渴求。



本次研討會由工業工程學會主辦，義守大學「工管系」承辦，並由科技部工程司工程科技推展中心、科技部工業工程與管理學門、義守大學「管理學院」協辦；專題演講特別邀請３位重量級講者，包括「技嘉科技製造事業群」總經理孟憲明，以業界的身分演講高科技產業在發展智能化方向的趨勢與案例；科技部「工業工程管理學門暨IC產業同盟」主持人與清華大學講座教授簡禎富發表《產業AI化對工業工程的機遇與挑戰》講題，將針對工業3.5如何進行，以及工業4.0的宏遠智慧藍圖等相關概念提出見解；最後一場則邀請工研院「產業經濟與趨勢研究中心」楊瑞臨副組長演說《新興物聯網發展趨勢》，分享物流、互聯網和農業等各國發展現況與課題。



為支持響應該年會舉行，「工管系」博班學生、「南藝創義工程」執行長吳思漢捐贈義大購物世界４樓捷克與魔豆立體螺旋溜滑梯體驗票300張，他同時也是該設施與科工館超高溜滑梯等的臺灣代理設計商，正積極進行企業轉型與規模化，藉由重回學校深造，得以與各界師長們共同激盪合作。



會中還會安排工學會理事長、理監事、學門召集人、秘書長、各校系所主管座談，進行深度的產業與學術激盪交流；下午場則安排26個場次的論文發表，約200篇學術論文將進行發表，涵蓋智慧生產與製造、物流與倉儲管理研究、大數據技術與應用、供應鏈管理等議題，均經嚴謹審查，精彩可期，最後還將選出優秀論文獎。



為舉辦此盛事，「工管系」大動員，系主任魏乃捷表示：「很榮幸承辦今年研討會，師生亦踴躍投稿，可看出本系所的學術研究能量，希望藉由與外校師生的參與交流學習分享，激盪出不一樣的火花」，展現最大熱情邀請各界專家與會共襄盛舉。



訊息來源：義守大學



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