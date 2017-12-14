樹科大業師有愛 黃熾勳以父母名捐贈獎學金



(中央社訊息服務20171214 13:51:40)樹德科大通識教育學院業師黃熾勳董事長，感念父母親黃觀生與黃朱阿玉二人生前熱心公益與勤儉美德，今年以父母之名捐贈樹德科大設立「黃觀生先生暨黃朱阿玉女士紀念獎助學金」，每學期提供3個名額，每名獎助學金5五千元，鼓勵學生努力學習之餘，並能力行職業安全衛生的服務精神，參與志願服務工作。本年度首位獲得獎助者為室內設計系李浩誠同學，在通識學院曾宗德院長與自然科學組召集人陳立夫博士共同見證下，由設立人黃熾勳董事長頒贈，場面溫馨隆重。



業師黃熾勳董事長，經營職業安全衛生設備事業四分之一世紀，在職業安全衛生界頗負盛名，旗下正宜工業安全衛生(股)有限公司、康樺科技工程顧問(股)有限公司、及原艾國際有限公司三家公司。其平時樂善好施、廣結善緣的黃熾勳，除了在樹德科大設立獎學金之外，也在多所友校的職業安全衛生相關科系設立獎學金，資助職業安全衛生人才培育，樹德科大是唯一非在相關科系所設立奬學金的大學。



黃熾勳董事長表示，職業安全衛生的教育精神與學校通識教育人本精神是相輔相乘，職業安全衛生意識，建立在大學教育人文關懷、重視生命教育與職場倫理態度，個人有限的力量，善播給更多熱愛生命的學子，是彼此的福氣。



獲獎的李浩誠，是勤學向上、古道熱腸的年青人，除了室內設計專業之外，也積極參與教育部先導型計畫公民環保教育課程，協助實作課程魚菜共生系統，過程中積極認真負責，也經常參與志工服務，由陳立夫老師推薦獲獎。



通識教育學院院長曾宗德進一步表示，該項獎學金是院內第一個私人資助設立，意義非凡，對於通識學院推動生命教育與人文關懷是非常正向鼓勵，感謝業師黃熾勳董事長愛屋及烏、嘉惠學子。



圖說：左起曾宗德院長、黃熾勳董事長、李浩誠同學、陳立夫老師







訊息來源：樹德科技大學



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