崑山科大獲教育部資訊志工銀質獎 單一學校得獎數全國最多



(中央社訊息服務20171214 13:51:17)崑山科大積極參與社會服務，鼓勵學生利用所學回饋社會，師生參與教育部105學年度資訊志工計畫，共有公廣系「龍崎士」、公廣系「S Designer」及資工系「崑山滑出新體驗」等資訊志工團隊，榮獲教育部「傑出資訊志工團隊」銀質獎，另有7位學生獲優秀志工，更橫掃「在地生活．數位關懷」、「電腦健康操」、「地方文化輕旅行」、「攝影組」各類別競賽優選，得獎率近三成，表現優異，為今年單一學校得獎數全國最多。



今年轉型替臺南市龍崎區做行銷推廣的崑山科大公廣系龍崎資訊志工，以「龍繫自然」(「都是自然」的臺語發音)做為主題，除了在寒暑假及特殊節日舉辦營隊活動外，更與龍崎區在地商家合作，到當地進行深入訪談，更協助利用網路平臺做產業行銷推廣，讓社區獲得實質助益，也讓團隊獲得教育部評審青睞，獲得傑出資訊志工團隊及在地生活．數位關懷等優秀大獎。志工羅儀璟、鄭芳如更入選為「優秀資訊志工」。



領隊指導老師徐玉瓊表示：「今年首次為龍崎社區實際做行銷推廣，萬事起頭難，但在服務的這一年，龍崎居民們不只提供許多協助，也非常信任團隊，願意放手讓我們去做，讓志工團隊擁有深厚的支持跟靠山，真的十分感謝。」獲選為「優秀資訊志工」的羅儀璟及鄭芳如臉上藏不出喜悅，羅儀璟認為拿獎並不是結束，而是新的開始， 未來仍許多值得學習的事讓她去挑戰。鄭芳如則開心能參與這樣具有意義的團隊，是大學生活中最美好的回憶。



公廣系龍崎資訊志工至今已傳承第六屆，106學年度的志工們依舊秉持著歷屆龍崎士「服務學習、樂於助人」的精神，持續為社區與龍崎國小的學童服務，利用課餘時間學習幫助他人，得到經驗並從中茁壯，運用在校學得專業，創造龍崎嶄新價值，期望龍崎在未來能更加美好。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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