港都盃全國調酒賽 龍華「果珍神秘」「痛徹心扉」勇奪銀、銅



(中央社訊息服務20171214 13:48:09)由Bartenders Association Taiwan主辦的「2017第九屆港都盃全國調酒暨托盤大賽暨第一屆港都亞太盃國際調酒大賽」成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系許智婷、文創系林陳進同學，以嫻熟、穩重及專業技巧獲得國際評審青睞，分別榮獲職業大專傳統調酒組銀、銅牌殊榮，表現優異。



本次競賽舉辦目的為提升調酒專業人才及飲料調製之技能水準，並提供學生國際舞台與來自全省各地及海外選手相互觀摩學習機會，職業大專傳統調酒組共吸引來自12所大專校院、68名選手參與競技，競爭相當激烈。



龍華科大由觀光休閒系謝美婷老師帶領觀光系、文創系同學參加職業大專傳統調酒組項目，參賽選手在完整技能培訓、嚴格訓練及自我要求不斷練習下，以成熟、穩重的專業技巧等臨場表現，獲得國際評審青睞與肯定。



觀光系許智婷同學選擇以「果珍神秘」為主題，將金門高粱酒結合當季新鮮水果，調製出口齒留香，神秘中又富有創意的雞尾酒作品。而文創系林陳進同學則是以「痛徹心扉」為主題，藉由新鮮水果、花卉等食材，傳達冬天暖暖情意。兩位同學在激烈競爭中，分別以精湛技巧及豐富創意，獲得國際飲調評審高度肯定，順利地脫穎而出，許智婷同學勇奪銀牌獎殊榮，林陳進同學則勇奪銅牌獎榮耀。



龍華科大表示，該校的「飲料與調酒實務」課程，今年來捷報頻傳，學生連續獲得2017年日本國際料理飲調大賽金牌、馬來西亞「Culinaire Malaysia 2017」國際廚藝餐飲競賽佳作、第五屆玉山竹葉青盃全國調酒大賽佳作；另外，2018 AWI-TAIWAN 第六屆全國校際盃年輕侍酒師菁英初賽，該校更囊括前5名佳績，全數晉級決賽。學子不僅為校爭光，同時藉由參賽累績經驗及專業實力，更為未來職涯發展，增添就業保障。



訊息來源：龍華科技大學



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