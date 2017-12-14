日期:12月14日01:00(阿聯酋當地時間13日21:00)，2017世俱杯一場半決賽在扎耶德體育城展開爭奪，皇家馬德里對陣阿爾賈茲拉。

這是皇馬第3次參加世俱杯，此前3年皇馬2度參賽並奪冠。相對比上周末5比0大勝塞維利亞的比賽，瓦拉內、伊斯科、科瓦契奇和卡塞米羅輪換進入首發。貝爾進入替補席。

皇馬(4-4-2)：1-納瓦斯；19-阿什拉夫，5-瓦拉內，6-納喬，12-馬塞洛；14-卡塞米羅，23-科瓦契奇，10-摩德里奇，22-伊斯科；9-本澤馬，7-C羅

替補：卡西利亞，莫哈，卡瓦哈爾，拉莫斯，克羅斯，貝爾，特奧，盧卡斯，略倫特，阿森西奧，馬約拉爾，塞瓦略斯