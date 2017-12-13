網友怒湧她臉書 何守正姊遭起底NOWnews今日新聞 (2017-12-13 22:42)
藝人小嫻與何守正近日傳婚變，男方遠嫁美、法的二、三姊在臉書怒嗆弟妹，何二姊先酸某人愛當鎂光燈焦點，還要裝可憐，接著暗指小嫻信妙禪，還想拖弟下水。PTT網友剛爆料完三姊何桂育當年與大、小S同屬華岡藝校七仙女沒多久，她隨即遭起底，戳破七仙女身分，原來只是一般人。
何桂育身為旅法藝術家及設計師，曾出幾本書，時常在臉書專頁分享與外籍丈夫、混血女兒的生活點滴。這幾天小嫻的婚變風波鬧得沸沸揚揚，大批網友也湧入何桂育的臉書專頁怒嗆，「妳對婆婆又做了多少？嫁人最怕遇到妳這種毒菇。」、「請問您是如何孝順婆婆的？」、「小嫻都認賠出場了，還要遭妳們姑字輩的說嘴，妳們家的人，待人可以厚道一點嗎？」、「看嘴弟媳的文章後，再看其他分享文，只覺得真心假掰。」
還有網友乾脆呼喚她回台，「妳大可回來照顧自己的媽啊，而不是遠在他國，然後評論別人夫妻的事。」、「快回來台灣啊，妳媽需要毒菇。」、「自己的老母自己顧很難懂嗎？！老母怎把妳養大，就自己怎麼回來侍奉回報。真那麼孝順有心距離根本不是問題，旅居外地讓自己合理化，免於承擔照顧母親的責任，怎麼好意思。」
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