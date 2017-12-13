



106年度「臺灣攝影家」系列叢書共出版駱香林、林權助、柯錫杰、黃伯驥、周鑫泉、謝春德等六冊臺灣攝影家專書。駱香林的攝影作品融合水墨畫創作技巧與構圖，林權助則留下了大量臺中地區紀實影像；柯錫杰獨具攝影美學風格，其作品帶有「詩的意境」及「畫的質感」，周鑫泉以人文寫實攝影為終生職志，黃伯驥善於捕捉歡笑瞬間與庶民素樸畫面，謝春德的創作形式多元，堪為編導式攝影的先行者，這些攝影家以鏡頭書寫臺灣的歷史，其作品影像不僅呈現農村的質樸、勞工的堅毅、原住民文化等，也同時反映時代與社會變遷，具有相當高的典藏價值。文化部政務次長丁曉菁特別出席向攝影家們致意，感謝攝影家們透過特別的視角，讓我們透視整個歷史長期的結構。丁曉菁表示，文化部一直將重新建構臺灣史作為核心工作，104年起推動國家攝影文化中心建置計畫，希望將攝影家的作品進行搶救、保存、修復，並以系統性的調查、研究、教育推廣，讓臺灣人有機會更全面性地透過重要攝影家作品來認識臺灣的歷史記憶和時代精神。「臺灣攝影家」系列叢書的出版，重新建構臺灣歷史的重要起點，不僅帶領我們參與錯過的年代，也串起大家共同的記憶與時代精神。





(CWNTP 華人世界時報 www.cwntp.net)

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