天后碧昂絲拎MCM迷你包Berlin包 搖滾時尚Wow!NEWS新聞網 (2017-12-13 21:20)
美國歌壇天后碧昂絲手提MCM Berlin包款與老公Jay Z 甜蜜出遊相伴。繼日前亞洲天后蔡依林手提Berlin米色星型眼睛兔箱包的機場時尚，MCM這次同樣以Berlin包款讓美國歌壇天后碧昂絲愛不釋手。此次碧昂絲搭配高腰貼身短褲與一雙閃鑽過膝長靴，大方顯露好身材，並以MCM Berlin Visetos圖騰鉚釘箱包點亮時尚焦點，完成無懈可擊的搖滾時尚色調。德國前衛品牌MCM以旅人精神為設計靈感， Berlin Visetos圖騰鉚釘箱包為MCM迷你手提箱設計，除了手提，另附有可拆式小牛皮背帶，內裡也有夾層空間，細節的設計和經典時髦的外型讓它成為出席各種場合都適用的時尚單品。
(照片:左碧昂絲、右MCM Berlin Visetos圖騰鉚釘箱包NT$50,000)
(CWNTP 華人世界時報 www.cwntp.net)
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CASIO 卡西歐】卡西歐G-SHOCK 夜光錶帶雙顯鬧鈴電子錶-黑
- 【Samsung】Galaxy Tab S2 8.0 T713 3G/32G 平板電腦(Micro
- Kipling 手提包 藍紫萬花筒印花-中
- 【BDD-Co.】18K白金 2.529克拉 內圓鑽石手鍊(16.8cm)
- AS-莉諾大茶几-120x60x42cm
- 美國BIA名床-極致奢華 獨立筒床墊-5尺標準雙人
- Arnold Palmer- 托特包 Simple Canvas 自在步調系列-藍色
- 【PENHALIGON’S潘海利根】Countess Dorothea貓頭鷹 75ml(TE
- 《上班族不能不會的商務社交職場英語》+ LivePen智慧點讀筆
- 【REEBOK】RBK Print Run Prime 女鞋 慢跑鞋 低筒 運動 跑
鐘鉉走絕路 炎亞綸呼籲別對憂鬱者說這些【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
不拿贍養費內情為何 小嫻幾句話透露心酸【NOWnews今日新聞】
鐘鉉身亡學生心情受影響求助 呂秋遠開導「這樣做」【NOWnews今日新聞】
鐘鉉自殺前行蹤揭密 獨自入住「酒店式公寓」【NOWnews今日新聞】