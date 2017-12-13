



美國歌壇天后碧昂絲手提MCM Berlin包款與老公Jay Z 甜蜜出遊相伴。繼日前亞洲天后蔡依林手提Berlin米色星型眼睛兔箱包的機場時尚，MCM這次同樣以Berlin包款讓美國歌壇天后碧昂絲愛不釋手。此次碧昂絲搭配高腰貼身短褲與一雙閃鑽過膝長靴，大方顯露好身材，並以MCM Berlin Visetos圖騰鉚釘箱包點亮時尚焦點，完成無懈可擊的搖滾時尚色調。德國前衛品牌MCM以旅人精神為設計靈感， Berlin Visetos圖騰鉚釘箱包為MCM迷你手提箱設計，除了手提，另附有可拆式小牛皮背帶，內裡也有夾層空間，細節的設計和經典時髦的外型讓它成為出席各種場合都適用的時尚單品。





(照片:左碧昂絲、右MCM Berlin Visetos圖騰鉚釘箱包NT$50,000)





(CWNTP 華人世界時報 www.cwntp.net)

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