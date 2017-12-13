▲林珈安大秀瑜珈，健美身材藏不住。（圖／記者林調遜攝，2017.12.13）

有IG必追女孩、被譽為「最美背脊線條」的健康女神林珈安，推出第一本書《美力珈人・後天養成：林珈安》完美緊實的身材和鍛練完美線條的祕技一次公開！ 今（13）日舉辦新書記者會，這天對她來說別有意義，因為今天也是她的生日，透過出書送給自己一份生日禮物及提早的聖誕禮物。

從沒想過自己會出書的林珈安坦言：「這是最美麗的意外禮物！」這本書是她花了3個月的時間完全不假他人之手，一字一句寫下的3萬字的處女作。書中誠實記載曾經試過的錯誤減肥法，也在書中分享了「真正」健康的生活態度和維持好體態的運動方式。身高168公分、體重49公斤的林珈安是天生的大骨頭，寬肩、大腳、小麥色肌膚，實在不能說是「纖細佳人」 , 但平常就熱愛健身和戶外活動的林珈安卻堅持「本色」，不斷挑戰新運動。

▲新書記者會的今天，正好是林珈安的生日。（圖／記者林調遜攝，2017.12.13）

林珈安也提到在挑戰運動時，有過難忘的經驗，一開始接觸空中瑜伽時讓她驚呼：「好累！」原來看起來美美的動作，其實非常需要肌耐力跟克服心中的恐懼 ; 同樣需要超強抗壓性的空中環也讓她很難忘，回想以前看到在電影看到馬戲團的表演，感覺很有挑戰性，沒想到鍛鍊過程也是極需要核心肌群，她也笑稱：「練好空環就能加入馬戲團囉！」

▲林珈安挑戰許多困難的核心運動。（圖／記者林調遜攝，2017.12.13）