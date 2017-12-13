▲唐綺陽（右）美食當前竟便秘。（圖／亞洲旅遊台提供 , 2017.12.13）

有「國師」美譽的唐綺陽這次隨著節目《唐綺陽逍遙遊》來到尼泊爾Patan杜巴廣場。早在11年前她就來過這裡，她曾在臉書上分享過去的照片，並感嘆，「當時是青春的肉體，不用修圖軟體就可以皮繃肉緊的，不像現在年紀大了，動不動就腰酸背痛了。」身為吃貨界女神的她，尼泊爾之行整整八天都在便秘。

照理說，這裡的食物都是有機蔬食，應該不會妨礙排便，為了唐綺陽的情況，節目特別安排她到阿育吠陀醫學中心，舒緩身心以解便秘之苦。這裡採用的是印度傳統醫學療法，會根據每個人的特點和氣質，從而採取不同的按摩療程，診斷後老醫生建議唐綺陽做火型人療法，將溫熱藥草油透過漏斗滴到眉心輪以舒緩身心。她覺得這個療法很酷，就算頭洗超久，也讓人非常難忘。

▲唐綺陽再次來到尼泊爾Patan杜巴廣場。（圖／亞洲旅遊台提供 , 2017.12.13）

不論走到哪個國家，隨行導遊都知道唐老師是吃貨界女神，一定得帶她去品嘗當地庶民美食，如麻辣牛肉飯、炸彈肉餅、香酥牛雜等。見到這些街邊小吃，她的眼睛都發亮了，迫不及待從老闆手中接過食物來試吃，在試吃麻辣牛肉飯時，她忍不住驚呼，「哇，這肉太有嚼勁，我覺得我可以咬10分鐘。」還偷偷轉身跟工作人員說，「尼泊爾人牙齒都很給力吼。」