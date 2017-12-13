林志玲高雄出席代言活動（1）中央社 (2017-12-13 20:30)
藝人林志玲13日南下高雄為知名手錶品牌站台，一襲氣質禮服出場驚豔全場，吸引大批粉絲爭睹。中央社記者程啟峰高雄攝 106年12月13日
關鍵字：
上一則：勞動紀錄片菜鳥記者94狂首映
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HANNFORT ZERO GRAVITY翼紋雕花牛津氣墊鞋-女-星芒金8H
- DN舒適輕盈 閃耀麂皮拼接運動風休閒鞋 黑
- 【YC Eason】麗致24吋PC鏡面可加大海關鎖行李箱 藍綠
- Rebecca Minkoff MINI MAC 全皮革輕巧斜背/手拿兩用包-黑色
- 【FOSSIL】Townsman 城區計時手錶-鍍黑/45mm(FS5379)
- Lily Royal 天絲 四件式兩用被床包組 加大 素錦
- 【ILSE JACOBSEN】WING短筒短筒休閒雨靴-金
- 40吋[護視長]抗藍光液晶電視護目鏡歌林 C1款
- 40吋[護視長]抗藍光液晶電視護目鏡三洋 C2款
- 【BDD-Co.】18K白金 1.917克拉 鑽石橢圓正方連環手鍊(16.7c
鐘鉉走絕路 炎亞綸呼籲別對憂鬱者說這些【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
不拿贍養費內情為何 小嫻幾句話透露心酸【NOWnews今日新聞】
鐘鉉身亡學生心情受影響求助 呂秋遠開導「這樣做」【NOWnews今日新聞】
鐘鉉自殺前行蹤揭密 獨自入住「酒店式公寓」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》