林志玲現身高雄 為錶商代言中央社 (2017-12-13 20:30)
藝人林志玲（右2）13日南下高雄為知名手錶廠商代言站台，拍照時相當親民配合，擺出多種俏皮動作。中央社記者程啟峰高雄攝 106年12月13日
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