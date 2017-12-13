勞動紀錄片菜鳥記者94狂首映中央社 (2017-12-13 20:30)
勞動紀錄片「菜鳥記者94狂」13日在台北光點華山電影館首映，導演蔡侑勳（左起）、主角群鄭雅方、梁語庭、舉重國手江念欣、台北市勞動局長賴香伶及主角黃昶豪映前合影。（公視提供）中央社記者江佩凌傳真 106年12月13日
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