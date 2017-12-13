▲林俊傑在MV中飾演心靈受傷的人，臉上化上傷妝，他因此打趣像在浴室滑倒。（圖／華納提供 , 2017.12.13）

「亞洲唱作天王」林俊傑將在12月29日推出全新專輯《偉大的渺小》，首波雙主打〈偉大的渺小〉、〈Until the Day〉首播後也廣獲迴響，而驚喜不僅於此，這次他再推出雙主打MV，讓歌迷一次大飽眼福，也看見林俊傑百變的一面！

這兩支MV共同想傳達的，都是「尋找」的故事，一個是尋回最初的自己；另一個則是找到最愛的人，在拍攝〈偉大的渺小〉時，林俊傑為了詮釋內心受傷的狀態，特地在臉上化了傷妝，逼真的妝容讓林俊傑開玩笑道：「剛好導演也設定我要穿著浴袍，配上這個妝看起來很像是剛在浴室滑倒！」

〈Until the Day〉MV一開始，林俊傑飾演因為火災意外死去的「靈」，紀培慧則飾演女友，林俊傑不斷找尋著女友，好不容易找到對方後，瞬間想起了在死亡前撥給女友的電話內容，聽完留言的女友失去理智想衝進火場，而紀培慧也相當敬業的配合失火場景哭到不能自己，讓林俊傑狂讚。

▲〈Until the Day〉歌曲MV由紀培慧（左）擔任女主角。（圖／華納提供 , 2017.12.13）