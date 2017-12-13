閻奕格放話嫁給音樂 周柏豪抱病獻聲NOWnews今日新聞 (2017-12-13 19:54)
睽違7年，終於發行個人首張專輯的閻奕格，昨（12)晚在香港九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《終生美麗呈獻 : 閻奕格我有我自己音樂會》香港站，邀來香港男神代表周柏豪擔任嘉賓。她感動地在台上表示：「今晚是我正式成為歌手之後的第一場音樂會，好感動！剛才在後台就已經好想哭了，但我會試著忍住眼淚。」當晚身穿白色蕾絲長裙的她也笑說，這套服裝很有婚紗感，所以放話要把自己嫁給音樂。
音樂會以〈我有我自己〉這首歌揭開序幕，閻奕格興奮之餘一連唱出多首新專輯歌曲。在香港讀完中學的閻奕格，對粵語歌很有感情，因此她也特地選唱多首經典的粵語歌曲。如：陳奕迅的〈苦瓜〉、容祖兒的〈逃避你〉、許志安的〈教我如何不愛他〉，以及鄭秀文的〈終身美麗〉等。閻奕格唱著唱著感性的說：「我很幸運的可以擁有2次機會，在等待7年之後還有人幫我發行專輯和開演唱會。謝謝前幾年的低潮，吃過苦後更覺得甘甜，回甘更令人回味。」
▲閻奕格身穿白裙，就像是婚紗一樣，因此放話要嫁給音樂。（圖／華研提供 , 2017.12.13）
一開始表示會堅強忍住的淚水，最後仍舊在閻奕格演唱蔡依林的〈我〉時潰堤，因為歌詞道盡她一直以來的心情，所以崩潰爆淚，而她擦乾眼淚後，帶著濃濃的哭腔開口道：「以前每次開唱，歌迷都在賭我會不會哭。今天忍了那麼久，結果還是失敗了。」
這次的音樂會由周柏豪擔任嘉賓，身為「臉友」的兩人，常在網路上互動，卻從來沒有真正面對面見過，直到音樂會合作才正式見到面，閻奕格特別感謝周柏豪在拍戲中途並且抱病前來為她站台，兩人雖然第一次合作，但是表現的超常默契，令外界驚豔。
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