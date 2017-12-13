（中央社記者程啟峰高雄13日電）藝人林志玲今天南下高雄為一家錶店開幕站台，一襲性感禮服出場驚豔全場，吸引大批粉絲爭睹；面對媒體追問與藝人言承旭復合進度、被拍到魚尾紋等問題，她大方回應展現高EQ。



高雄今天回溫，藍天再現，天空不再灰濛濛，林志玲下午現身高雄夢時代購物中心一家名錶店開幕會場，現場擠爆大批粉絲及媒體，她一襲淺綠色露背薄紗禮服上台搭配新腕錶為業者代言，驚豔全場，開幕式主持人藝人黃子佼也直呼太性感，林志玲則稱這是「聖誕樹」裝扮。



林志玲說，媽媽是台南人，她也非常喜歡高雄的暖陽。12月有很多意涵，最重要是會有一個restart的開始。林志玲在台上俏皮動作不斷，神情愉悅，氣色亮麗。現場粉見狀絲紛說，「有戀愛的感覺」。



面對媒體探詢與言承旭的復合進度，林志玲懇求大家給他們時間與空間，她表示，「剛聯繫的階段」，目前無法保證彼此往後是否會走在同一條路上，「言多必失，我還是少說一點，我要傾聽心底的聲音，期盼大家給我多點空間」。



林志玲話鋒一轉指出，但有一件事非常確定會持續進行，那就是慈善公益事業，明年若再公開露面大多數應是在公益場合，她對「志玲姊姊慈善基金會」還有很多遠大的計畫，想要將幫助對象擴大到其他弱勢孩子，慈善事業會是她永遠的志業。



43歲的林志玲日前被拍到眼角魚尾紋，面對美貌不再的聲音，她再度展現高EQ。



她說，她的攝影師日前也告訴她，她有根白頭髮，她不會太在乎這些事，「下次會藏好不讓魚尾紋跑出來比YA」，這是每個人都會面對的成長，她會好好保養並保持年輕心境。不過，她也不免抱怨「大家真的對我很嚴格」。



林志玲代言這家名錶店轉眼已12年，林志玲感嘆「時光飛逝」，她每年許下心願都是多留一點時間給自己，現在完成手上的戲約，總算可望實現。「演藝事業上我覺得已經得到了該有的一切，夫復何求？」，希望來年能多陪伴家人。1061213