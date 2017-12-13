▲邱勝翊二度獻上第一次，煮湯圓慰勞粉絲。（圖／Hit Fm聯播網提供 , 2017.12.13）

王子邱勝翊出道11年首發個人EP《Attention！》，昨（12）晚來到Hit Fm聯播網「耐玩DJ」Bryan時段，跟5位幸運粉絲做近距離互動提前過冬至，王子貼心的到超市買了最愛吃的芝麻跟花生口味湯圓，來到電台親自下廚，繼上次簽唱會擔任「麵攤」老闆後，今天又化身湯圓王子來煮湯圓給粉絲吃，不過不擅長下廚的王子，一舉一動都讓身旁工作人員跟粉絲很緊張。

王子提到，最近看到毛弟在家煎牛排吃，覺得男生煎牛排很帥，應該來開牛排館，主持人Bryan詢問，所以是王子當廚師嗎？王子笑說，當然是毛弟當大廚，他負責開店，接著問那店名要取做什麼？他不假思索回答「王子牛排店」，答案讓人發笑。

▲邱勝翊看毛弟在家煎牛排很帥，因此萌發想開店的想法。（圖／Hit Fm聯播網提供 , 2017.12.13）

在家都靠毛弟打理三餐的他，自爆在家開伙最多只有煮泡麵，煮湯圓是第一次，他帥氣的表示，「湯圓還算簡單，只要水滾了將湯圓放入煮熟就好了。」上次在簽唱會時「下麵」給大家吃，給歌迷許多福利，這一次也不例外，貼心的把湯圓一碗一碗裝好，更親自端給對方吃。且其中一位歌迷對花生過敏，他細心的把花生口味的湯圓挑出來。