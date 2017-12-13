▲哈林與張小燕頗有交情。（圖／TVBS提供，2017.12.13）

《小燕有約》近日邀請到剛發片的哈林（庾澄慶），一見到老搭檔，張小燕就對哈林說：「你真的是「大便」（變）了！」讓哈林十分傻眼，張小燕接著解釋，「去年你有了庾太太婚姻幸福，今年的你有了一個『哈蜜瓜』美滿家庭，同時也出了新專輯，真的是一個大改變。」

張小燕透露，自從哈林結婚到現在，都沒有訪問過他，「你告訴我你怎麼追你老婆的？」哈林則大打迷糊仗：「唉唷！您不要講這些嘛！」張小燕回說：「你不想說，那來上節目幹嘛的？我寧可訪問張學友，他還比較會說一些！」讓哈林哭笑不得。

▲哈林與張小燕頗有交情。（圖／TVBS提供，2017.12.13）

製作單位也邀請哈林的好友黃裕昇擔任神祕嘉賓，黃裕昇則透露，之前哈林找他討論車子，是想要買一台休旅車給老婆，結果車子廠牌看了、尺寸量了、顏色挑了、都討論好了，結果哈林說：「那一台甭想了，我老婆要買別的。」讓黃裕昇直呼：「所以我們討論半年，是交朋友純聊天的嗎？」

回憶過去與哈林一起主持《紅白藝能大賞》，當時正等待出場哈林很認真的問張小燕：「你覺得我們要不要退休了？」張小燕怒說：「你覺得我現在穿著這一身的服裝，你確定我們現在要談退休嗎，這服裝有多難脫你知道嗎？」兩人妙語如珠笑翻全場。

▲哈林教張小燕、黃裕昇跳猴舞。。（圖／TVBS提供，2017.12.13）