龍千玉致敬偶像鳳飛飛 坦言感覺「她一直都在」NOWnews今日新聞 (2017-12-13 19:15)
「台語歌后」龍千玉日前推出新專輯，首次以帽子造型做為專輯封面，新造型一曝光，讓不少鐵粉表示想起了鳳飛飛。提到帽子歌后鳳飛飛，龍千玉感性的說：「感謝當年鳳姐的提攜，讓我15歲時能站上《你愛周末》節目的舞台上演唱，因為緊張摔跤，也因此讓鳳姐幫助我打開歌唱夢想。」
出道30多年來，龍千玉第一次戴上帽子，感性的她坦言戴上帽子那一刻，有想哭的衝動，因為讓她回想起了過去與鳳飛飛的往日時光，以前鳳飛飛的貼心照顧，似乎都歷歷在目。而與鳳飛飛拉近距離的契機，是當時年紀還小的龍千玉，剛到台北人生地不熟，從做鳳飛飛助理的她，為了幫忙印製樂譜，沒想到居然迷路了，耽誤3小時才回家，讓鳳飛飛超擔心，差點報警處理。
▲龍千玉感恩鳳飛飛的提拔。（圖／豪記唱片提供 , 2017.12.13）
時間過得快，鳳姐離世近6年的時間，龍千玉提到：「感覺她一直都在我身邊，演唱〈手心〉時，腦海經常浮現與鳳姐的點滴，感謝當年鳳姐無私的張開手心來幫助我，這股暖流持續至今都不曾熄滅。」龍千玉也勵志的向自己打氣：「不要失望，用這樣的熱力，張開手心迎接面對每一個階段！」
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